Την άποψή του ότι ο Αστέρας Τρίπολης δικαιούνταν τον βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ εξέφρασε στις δηλώσεις του μετά το ματς ο τερματοφύλακας των Αρκάδων, Νίκος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.

«Είχαμε από ένα ημίχρονο η κάθε ομάδα, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία γιατί στο β’ ημίχρονο βγήκαμε με ξεκάθαρο στόχο να πετύχουμε ένα τέρμα, πιέσαμε αρκετά την ΑΕΚ, δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί να κάνουμε ένα γκολ.

Αν βάζαμε ένα γκολ, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα άλλαζε και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο» ανέφερε ο έμπειρος γκολκίπερ, μετά την ήττα της ομάδας του με 1-0 σκορ από την «Ένωση».