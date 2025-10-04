Σε θρίαμβο για τον Αστέρα Τρίπολη εξελίχθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα της Αρκαδίας και τον Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική της Α’ Εθνικής γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Μασάρικ συνέτριψε το Σάββατο με 4-0 το «τριφύλλι» και έφτασε τους έξι βαθμούς, με τις «πράσινες» από τη μεριά τους να μένουν στους τέσσερις, μετά τη βαριά ήττα που υπέστησαν.

Με γκολ της Σπυριδωνίδου στο 36’ και στο 43’ ο Αστέρας πήρε «αέρα» δύο τερμάτων, με τη Μιχαήλ στο 65’ να κάνει το 3-0 και την Μπατσέλι να διαμορφώνει το τελικό σκορ έξι λεπτά αργότερα.