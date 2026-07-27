Ο Φρανζ Μπρόρσον συμφώνησε προφορικά με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο 30χρονος Σουηδός στόπερ αποτελεί τον εκλεκτό των Αρκάδων για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς τους, με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Κύπρο να αναφέρουν πως η συμφωνία αφορά σε συμβόλαιο δύο ετών.

Πλέον, μένει ο Μπρόρσον να μείνει ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ και να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Αστέρα.

Ο Σουηδός αμυντικός τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, μετρώντας 31 συμμετοχές, ενώ προηγουμένως είχε ξεκινήσει την καριέρα του στη Μάλμε και είχε αγωνιστεί και στον Άρη Λεμεσού.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ΑΠΟΕΛ, καταγράφοντας 29 συμμετοχές και μία ασίστ.