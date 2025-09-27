Με γκολ του Γκόμες στο 63΄, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να αποδράσει με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα του Μακεδονικού, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο της Super League 2.

Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ με τον Καρτάλη στο 49΄, αλλά η ομάδα του Αντωνόπουλου κατάφερε να φέρει το ματς ίσια και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της, καθώς μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα στο Καυτανζόγλειο, απέφυγε την ήττα και σήμερα, ενώ είχε μεσολαβήσει η νίκη απέναντι στο Νέστο Χρυσούπολης.

Η 3η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 17:00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

14:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

14:00 Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

Βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5 – σε 3 αγώνες

4. ΠΟΤ Ηρακλής 4

5. Μακεδονικός 4 – σε 3 αγώνες

6. Νέστος Χρυσούπολης 3

7. Καμπανιακός 3

8. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β’ 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0