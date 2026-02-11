O Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε «Stoiximan Slgr Fantasy Player of the Week», για την 20ή αγωνιστική της Super League, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο ματς του Αστέρα Τρίπολης επί του Βόλου.

Όπως ανακοίνωσε σχετικά η λίγκα ο 30χρονος άσος των Αρκάδων κατέλαβε την πρώτη θέση με 43,5 βαθμούς, κατακτώντας το εν λόγω βραβείο.

O Μπαρτόλο πέτυχε και τα δύο γκολ στην επικράτηση (2-0) επί των Θεσσαλών, συγκεντρώνοντας βαθμούς και από τη νίκη του Αστέρα.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μπάρναμπας Βάργκα της ΑΕΚ με 43,4 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Ρασβάν Μαρίν, επίσης της ΑΕΚ με 36,0 βαθμούς.