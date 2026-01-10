Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ανάγκασαν το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή του Αστέρα Τρίπολης να μην προσγειωθεί στο Ηράκλειο, αλλά να επιστρέψει στην Αθήνα και να κατέβει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι Αρκάδες παίζουν με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών, καθώς μετά την ήττα με 2-0 για το Κύπελλο Ελλάδας την περασμένη Τετάρτη (7/1), κοντράρονται πάλι με την ομάδα του Χρήστου Κόντη (Κυριακή 11/1, 17:30), αυτή τη φορά για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης θα διανυκτερεύσει το Σάββατο (10/1), στην Αθήνα, και θα αναχωρήσει την Κυριακή (11/1), για το Ηράκλειο.

Αναλυτικά, η αποστολή που ανακοίνωσε ο Κρις Κόουλμαν: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοβ, Σίπτσιτς, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντες, Τζανδάρης, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κέτου, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.