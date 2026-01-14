Παρελθόν αποτελεί για τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης ο Κρις Κόουλμαν, με τον Ουαλό τεχνικό να χωρίζει το δρόμο του με το αρκαδικό συγκρότημα.

Οι Πελοποννήσιοι ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης (14/1) τη λύση της συνεργασίας με τον Κόουλμαν και δεν απομένει παρά η επισημοποίηση της επιστροφής του Μίλαν Ράσταβατς.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».