Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Σάββας Παντελίδης, μετά την ήττα των Αρκάδων από τον Πανσερραϊκό με 2-1. Το μέλλον του στον πάγκο είναι αβέβαιο, καθώς οι Αρκάδες έχουν κάνει κάκιστη εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Super League και πλέον βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με δύο βαθμούς.

Εκ των πραγμάτων η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον Σάββα Παντελίδη, με την διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης να έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Έλληνα τεχνικό, για σήμερα Κυριακή, όπου και θα κριθεί το μέλλον του.

Οι ιθύνοντες του Αστέρα Τρίπολης δεν θέλησαν να πάρουν κάποια «εν θερμώ» απόφαση μετά τη λήξη του αγώνα και για αυτόν τον λόγο η συνάντηση θα γίνει ένα 24ωρο μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό.