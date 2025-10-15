Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε με 3-2 της Athens Kallithea FC, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Αυτό το ματς ήταν το τελευταίο του Κωνσταντίνου Μπράτσου στον πάγκο της ομάδας της Καλλιθέας.

Ο 48χρονος τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο, έπειτα από μόλις οκτώ αγώνες, λύνοντας το συμβόλαιό του από κοινού με τον σύλλογο. Τη θέση του θα αναλάβει ο Αντώνης Πριόνας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Μπράτσο. Ο Αντώνης Πριόνας αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή».