Την απόκτηση του 23χρονου Μαλτέζου μέσου, Αλεξάντερ Σαταριάνο, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν στη χώρα του με την Μπιρκιρκάρα, ανακοίνωσε η ομάδα της Athens Kallithea.

Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, ενώ μετράει 37 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Μάλτας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του το 2020, σε ηλικία 19 ετών.

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή με την Εθνική Μάλτας μέσου Αλεξάντερ Σαταριάνο, 23 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή από τη μαλτέζικη Birkirkara FC.

Γεννημένος στην πόλη St. Julian’s στη Μάλτα, ο Satariano πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 15 ετών με τη St. Andrew’s FC στη μαλτέζικη Premier League. Μέχρι τα 17 του, είχε καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα, μετρώντας 23 συμμετοχές ως βασικός και ένα γκολ τη σεζόν 2018/19.

Έπειτα από δύο ακόμη σεζόν στη μαλτέζικη Premier League, μετρώντας 34 συμμετοχές με οκτώ γκολ και δύο ασίστ για τη Sliema Wanderers, ο Satariano εξασφάλισε μεταγραφή στη Serie B της Ιταλίας για λογαριασμό της Frosinone.

Ο Satariano πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie B σε ηλικία 20 ετών τον Αύγουστο 2021, και κατέγραψε ακόμη μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα με τη Frosinone τη σεζόν 2021/22. Έπειτα από έναν δανεισμό στη Serie C με την Pergolettese, ο Satariano επέστρεψε στη μαλτέζικη Premier League με την Balzan Youths, όπου κατέγραψε 26 συμμετοχές με δύο γκολ και έξι ασίστ τη σεζόν 2022/23.

Τις τελευταίες δύο σεζόν, ο Satariano κατέγραψε 66 συμμετοχές με έξι γκολ και οκτώ ασίστ για την Birkirkara FC, ενώ φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στα προκριματικά του UEFA Conference League νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ως διεθνής, ο Satariano μετρά 37 συμμετοχές και τρία γκολ με την Εθνική Μάλτας. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα σε ηλικία 19 ετών τον Νοέμβριο 2020.

Καλωσήρθες, Alexander».

Alexander Satariano joins AKFC

The 23-year-old is a Malta international midfielder and captained Maltese side Birkirkara FC in UEFA Conference League qualifiers earlier this month.

