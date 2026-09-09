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Τον Βασίλη Πρεκατέ απέκτησε η Athens Kallithea. Ο 21χρονος αμυντικός είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στην ομάδα της Superbet League 2.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Βασίλη Πρεκατέ, μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Ο Πρεκατές αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2023/24, ενώ πανηγύρισε επίσης τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Super League Κ19, από τη σεζόν 2022/23 έως και τη σεζόν 2024/25.

Ο Τρικαλινός αμυντικός απέκτησε την πρώτη του εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος ως δανεικός στα Γιάννινα, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα γκολ.

Καλωσήρθες, Βασίλη».

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