Εκτός μάχης για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία φαίνεται να μένει από νωρίς η Athens Kallithea, μετά και την ισοπαλία 1-1 που παραχώρησε στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League 2.

Το «Σίτι» αιφνιδίασε και προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Κουιρουκίδη, για να ισοφαρίσει στο φινάλε του ημιχρόνου ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος στη συνέχεια όμως ήταν «μοιραίος», καθώς αποβλήθηκε στο 68΄ και άφησε με δέκα παίκτες την Καλλιθέα, που έμεινε στο -9 από την πρωτοπόρο του Β΄ ομίλου Καλαμάτα.

Στην αναμέτρηση των ουραγών, η Ηλιούπολη επικράτησε στο ‘Αργος 2-0 του Παναργειακού και αναπτέρωσε τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία, αφήνοντας τον αντίπαλό της «κολλημένο» στην τελευταία θέση. Ο Μίγια άνοιξε το σκορ στο 29΄ με πέναλτι (στη φάση αυτή αποβλήθηκε από τους γηπεδούχους ο Ντιαλό) και ο Τσουμάνης στο 84΄ «σφράγισε» τη νίκη της αθηναϊκής ομάδας.

Νωρίτερα, η Ελλάς Σύρου επιβλήθηκε στην Ερμούπολη 4-1 των Χανίων και εδραιώθηκε στην έκτη θέση της κατάταξης. Οι νεοφώτιστοι προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Κόλα (13΄) και Νίνο (29΄), η κρητική ομάδα μείωσε προσωρινά στο 51΄ με τον Σπιριντόνοβιτς, αλλά οι Γκέζος (68΄) και Λιούμης (82΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1

Παναργειακός – Ηλιούπολη 0-2

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ αναβολή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες):

1. Καλαμάτα 26

2. Πανιώνιος 21 -9αγ.

3. Athens Kallithea 17

4. Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 12

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

Xα.Π.