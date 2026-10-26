Ο Λανουά έκλεισε τα μάτια στο σοβαρό λάθος που έγινε στο Καυτανζόγλειο στάδιο.

Την Παρασκευή ο Λανουά είπε κάποια πράγματα στους διαιτητές της SL1. Από τις εμφανίσεις τους στα παιχνίδια που ακολούθησαν φάνηκε ότι έπιασαν τόπο. Με εξαίρεση τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, ο οποίος δεν απέφυγε το σοβαρό λάθος στην αναμέτρηση Ηρακλής-Κηφισιά (2-3). Το καλό για τον διεθνή ρέφερι είναι ότι δεν αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν κόστισε στους φιλοξενούμενους η μη σωστή εφαρμογή του κανονισμού στις καθυστερήσεις του ματς.

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