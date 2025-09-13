Ο Ατρόμητος και ο Άρης συγκρούονται στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ατρόμητος – Άρης 1-1 (Novasports Prime)

Γκολ: 18′ Τζοβάρας (Ατρόμητος), 33′ Ντουντού (Άρης)

Κίτρινες κάρτες: Μεντίλ

Κόκκινες κάρτες:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μανσούρ, Τζοβάρας, Σταυρόπουλος, Κίνι, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Ούρονεν, Οζέγκοβιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Μεντίλ, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Μόντσου, Ντουντού, Μορόν.

 

