Ο Ατρόμητος και ο Άρης συγκρούονται στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Ατρόμητος – Άρης 1-1 (Novasports Prime)
Γκολ: 18′ Τζοβάρας (Ατρόμητος), 33′ Ντουντού (Άρης)
Κίτρινες κάρτες: Μεντίλ
Κόκκινες κάρτες: –
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μανσούρ, Τζοβάρας, Σταυρόπουλος, Κίνι, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Ούρονεν, Οζέγκοβιτς.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Μεντίλ, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Μόντσου, Ντουντού, Μορόν.