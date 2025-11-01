Ο Ατρόμητος και η Κηφισιά κοντράρονται στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Βιγιαφάνιες
Κόκκινες κάρτες: –
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Μουντές, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Μπακού, Γιουμπιτάνα.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Σιμόν, Ποκόρνι, Λαρουσί, Έμπο, Σόουζα, Βιγιαφάνιες, Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης.