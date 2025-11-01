Ο Ατρόμητος και η Κηφισιά κοντράρονται στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες: Βιγιαφάνιες

Κόκκινες κάρτες:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Μουντές, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Μπακού, Γιουμπιτάνα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Σιμόν, Ποκόρνι, Λαρουσί, Έμπο, Σόουζα, Βιγιαφάνιες, Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης.

