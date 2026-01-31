Ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ κοντράρονται στο Περιστέρι (Novasports 2). Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

