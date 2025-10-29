Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ: 36′ Μπάκου

Κίτρινες κάρτες: Καραμάνης – Μλαντένοβιτς

Κόκκινες κάρτες:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μπάκου, Μίχορλ, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γκαρθία, Τσαντίλας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπρέγκου, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ατρόμητος #Κύπελλο #Παναθηναϊκός