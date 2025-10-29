Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 36′ Μπάκου
Κίτρινες κάρτες: Καραμάνης – Μλαντένοβιτς
Κόκκινες κάρτες: –
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μπάκου, Μίχορλ, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γκαρθία, Τσαντίλας.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπρέγκου, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα.