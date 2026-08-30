Η δράση στη Super League είναι και πάλι εδώ, με τον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους νωρίς στο πρωτάθλημα, σε μία δύσκολη περίοδο για τον Δικέφαλο του Βορρά, που προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα χέρια της Μπραν.

Οι γηπεδούχοι, προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκη επί του Λεβαδειακού και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του στο πρωτάθλημα.

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