Παίκτης του Ατρομήτου είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, καθώς την Παρασκευή η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεωργιανού διεθνούς τερματοφύλακα, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, μέχρι το τέλος της εφετινής σεζόν. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι (29/4/1999) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και είναι διεθνής (2 συμμετοχές) με την εθνική Γεωργίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ντιναμό Τιφλίδας και το 2016 αποκτήθηκε από τη Γιαγκελόνια της Πολωνίας.

Τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στη Ποντλάσιε έχοντας 16 συμμετοχές και την επόμενη σεζόν μετακόμισε στην Ντίλα Γκόρι της πατρίδας του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του 15 φορές σε 35 αναμετρήσεις.

Χάρη στις εμφανίσεις του το 2019, μετακόμισε στην Ισπανία και τη δεύτερη ομάδα της Γρανάδα. Επέστρεψε στην Ντίλα Γκόρι τη διετία 2020-21, όπου πραγματοποίησε 54 εμφανίσεις, με 19 clean sheets.

Το 2022 αποκτήθηκε από την Καραμπάγκ, στην οποία αγωνίστηκε για τρεις σεζόν και κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές, αγωνιζόμενος και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Τον Ιανουάριο του 2024 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, όπου κατέγραψε 33 συμμετοχές.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας επέλεξε τον αριθμό «25» και πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία και ήρθα στον Ατρόμητο. Βρίσκομαι δύο χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω ότι η ομάδα είναι από τις πιο ιστορικές και δυνατές στο πρωτάθλημα.

Ξέρω ότι ο σύλλογος διαθέτει εξαιρετικούς ανθρώπους με γνώση του ποδοσφαίρου και έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό προπονητικό κέντρο που έχει ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής.

Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο όσο πιο ψηλά γίνεται».