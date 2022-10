Ολυμπιακός-Ατρόμητος 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο, οι οποίοι αναμετρώνται για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοδοξούν στο ντεμπούτο του Μίτσελ να επιστρέψουν στις επιτυχίες, αφήνοντας πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα, που είχαν το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ισπανός αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Μάριο Βρουσάι, επιλέγοντας παράλληλα στο αρχικό σχήμα και τον Μπακαμπού.

Πιο συγκεκριμένα ο προπονητής του Ολυμπιακού παρέταξε την ομάδα του απέναντι στον -εξαιρετικό την εφετινή σεζόν- Ατρόμητο (οι σημερινοί αντίπαλοι ισοβαθμούν στη βαθμολογία, έχοντας αμφότεροι οκτώ πόντους) με σχηματισμό 4-4-2.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης κλήθηκε να υπερασπιστεί την εστία των πρωταθλητών, με τους Βρσάλικο, Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας.

Στα χαφ πήραν θέση οι Χουάνγκ Ινμπεόμ και Εμβιλά, ενώ στα άκρα ξεκίνησαν οι Βρουσάι και Μασούρας.

Τέλος, στην επίθεση αγωνίζονται ο Ελ Αραμπί μαζί με τον Μπακαμπού, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός.

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Βρσάλικο, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ Ινμπεόμ, Βρουσάι, Μασούρας, Μπακαμπού, Ελ Αραμπί

Ατρόμητος: Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Σουάρεθ, Χατζηισαΐας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Κουέν, Φριτζόνσον, Ροτάριου, Κιάρτανσον, Ρομπάιγ.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας Βοηθοί: Κωνσταντίνος Ψάρρης, Ανδρέας Φωτόπουλος 4ος Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, AVAR: Πέτρος Πάτρας

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYATR #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/TxBG9wGDSR