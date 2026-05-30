Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου, καθώς ο Σύλλογος του Περιστερίου γνωστοποίησε ότι ο εκ των αρχηγών των «κυανολεύκων» υπέγραψε νέο συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2029.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συνεχίζω στον Ατρόμητο. Υπόσχομαι να δίνω καθημερινά τον καλύτερό μου εαυτό, όπως άλλωστε κάνω από την πρώτη μέρα που είμαι στον Ατρόμητο, ώστε να βρισκόμαστε στο τέλος εκεί που μας αξίζει, ως ρόστερ, ως δουλειά, ως η ιστορία αυτού του συλλόγου. Έπειτα από δύο χρόνια στο Περιστέρι, είναι απολύτως κατανοητό τι σημαίνει για τον Ατρόμητο ο κόσμος του, και γενικότερα τι σημαίνει ο Ατρόμητος για την πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας για τη στήριξη στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές, και εύχομαι μαζί να ζήσουμε ακόμα καλύτερες μέρες».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με το νέο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή μας να έχει ισχύ μέχρι το 2029!

O εκ των αρχηγών της ομάδας μας αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και από τότε αποτελεί ένα τα κομβικά στελέχη του ρόστερ μας, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν, στην οποία κατέγραψε 39 συμμετοχές σημειώνοντας και δύο γκολ.

Αυτό σημαίνει ότι ήταν δεύτερος σε συμμετοχές, πίσω μόνο από τον Μακάνα Μπάκου, αλλά ήταν μακράν ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής έχοντας 3.464.

Συνολικά, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος έχει 60 συμμετοχές με το Αστέρι στο στήθος και θα συνεχίσει πλέον να γράφει τη δική του ιστορία με τα κυανόλευκα».