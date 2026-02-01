Παίκτης του Ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο 21χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Εχίτζε Ουκάκι, με τους Περιστεριώτες να αποκτούν τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Παίκτης της ομάδας μας ο Εχίτζε Ουκάκι.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Εχίτζε Ουκάκι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Εχίτζε Ουκάκι (2/10/2004), είναι από τη Νιγηρία, μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία και στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο 21χρονος μεταγράφηκε από τη Βίστα της Ρωσίας στην Μπότεφ τον Ιανουάριο του 2024. Με τον σύλλογο της Βουλγαρίας πραγματοποίησε συνολικά 58 συμμετοχές, σκοράροντας 7 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα προκριματικά του Europa League και του Conference League, αλλά και στην κατάκτηση του Κυπέλλου (2024) κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Χάρη στις εμφανίσεις του κέρδισε και τη μεταγραφή του στην Αγγλία και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, το καλοκαίρι του 2025.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας που ζήτησε και πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «7» μίλησε στο atromitosfc.gr. «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω την καριέρα μου στον Ατρόμητο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα και είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για μένα, κάτι που με έκανε να νιώσω πολύτιμος. Ήθελα επίσης πολύ να έρθω εδώ, επειδή πιστεύω στο πλάνο της ομάδας και ανυπομονώ να συνεργαστώ και πάλι με τον Ντούσαν Κέρκεζ».

Σχετικά με τους οπαδούς: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς του Ατρόμητου. Ελπίζω να τους κάνω περήφανους με τις εμφανίσεις μου, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή μου στο γήπεδο».