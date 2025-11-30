Ατρόμητος και Asteras AKTOR αναμετρώνται αυτήν την ώρα (Novasports 2) στο Περιστέρι, για την 12η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία (οι γηπεδούχοι έχουν εννέα πόντους και οι Αρκάδες οκτώ) και ως εκ τούτου αμφότεροι καίγονται για τη νίκη στη μεταξύ τους αναμέτρηση, προκειμένου να πάρουν «ανάσα».

Ατρόμητος-Asteras AKTOR 0-1

Γκολ: 28′ Κετού (Asteras AKTOR)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Γκαρθία, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς

Asteras AKTOR (Κ. Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τρανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Κετού, Εμμανουηλίδης, Μακέντα