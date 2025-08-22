Πρόβλημα προέκυψε στον Ατρόμητο, καθώς ο Σωτήρης Τσιλούλης τραυματίστηκε στο γόνατο στη προπόνηση της Τετάρτης. Στις τάξεις του συλλόγου επικρατεί ανησυχία και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο για να φανεί η σοβαρότητα του προβλήματος.

Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι αποκλείστηκε απο την αποστολή της πρεμιέρας της Super League. Οι Περιστεριώτες θα μεταβούν στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό (23/8, 20:00) και ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε 23μελή αποστολή την οποία απαρτίζουν οι:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.