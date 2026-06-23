Ο Σπύρος Αμπαρτζίδης θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου, καθώς υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κυανολεύκους». Ο 21χρονος μέσος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου και την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, καταγράφοντας συνολικά πέντε εμφανίσεις.

«Θέλω να ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου έχει δείξει η ομάδα μέχρι σήμερα και θέλω κι εγώ από την πλευρά μου να τους δικαιώσω για αυτή την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου», δήλωσε ο Αμπαρτζίδης και συμπλήρωσε:

«Όλοι στον Ατρόμητο, ο πρόεδρος, κ. Σπανός, ο Τεχνικός Διευθυντής, κ. Αγγελόπουλος και ο προπονητής, Ντούσαν Κέρκεζ, με πιστεύουν και το ελάχιστο που έχω να κάνω, είναι να βάλω τα δυνατά μου και μέσω της δουλειάς μου να βοηθήσω κι εγώ να πάμε τον Ατρόμητο όσο το δυνατόν ψηλότερα. Δεν είναι ώρα για λόγια. Μπορεί να μην έχει αρχίσει η προετοιμασία, αλλά η δουλειά δεν έχει σταματήσει και πραγματικά ανυπομονώ για την προσεχή σεζόν».