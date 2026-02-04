Τέλος στη συνεργασία του με τον Μπράιαν Παλμεζάνο έβαλε ο Ατρόμητος, καθώς ο σύλλογος των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του.

Μετά από 20 συμμετοχές στο Περιστέρι, ο 25χρονος Βενεζουελάνος εξτρέμ αναζητά πλέον νέα ομάδα, καθώς δεν έπεισε με τις εμφανίσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή, Μπράιαν Παλμεζάνο. Ο Παλμεζάνο σημείωσε τρία γκολ σε 20 συμμετοχές με το Αστέρι στο στήθος. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».