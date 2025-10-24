Μία ημέρα πριν από τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, για την 8η αγωνιστική της Super League, η ΠΑΕ Ατρόμητος, ανακοίνωσε τον… προβιβασμό των Λεονάρδο Κοπανίδη και Έλτον Χότζα στην ομάδα ανδρών, καθώς αμφότεροι υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την υπογραφή των πρώτων επαγγελματικών συμβολαίων με δύο παιδιά από την Ακαδημία μας.

Ο Λεονάρδος Κοπανίδης (31/3/2006), που αγωνίζεται ως χαφ, συμφώνησε επίσης για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το νούμερο 18.

Ο Έλτον Χότζα (11/4/2006), που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, αλλά και ως επιθετικός, συμφώνησε για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το νούμερο 14.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, έχοντας χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά προετοιμασίας.

Με αυτές τις δύο κινήσεις, ο Ατρόμητος δείχνει για ακόμα μία φορά έμπρακτα πόσο στηρίζει και στηρίζεται από τα δικά του παιδιά και την παραγωγική διαδικασία της Ακαδημίας μας».