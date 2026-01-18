Αποχώρησε από τον Ατρόμητο ο 31χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, Αϊτόρ Γκαρσία, έπειτα από έξι μήνες συνεργασίας, έχοντας καταγράψει 2 ασίστ σε 13 συμμετοχές.

Ο Αϊτόρ αποκτήθηκε ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Άλ Κορ, και τώρα είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του, με τον Ατρόμητο να του εύχεται καλή επιτυχία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Γκαρθία.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η δήλωση του ποδοσφαιριστή:

“Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ατρόμητο για τη συνεργασία. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον σύλλογο, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα και εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ανέβει στη βαθμολογία γιατί αυτό της αξίζει! Καλή τύχη, Ατρόμητε!”».