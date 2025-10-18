Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Περιστέρι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 7η αγωνιστική της Super League, με στόχο φυσικά τη νίκη.

Οι Βοιωτοί, οι οποίοι είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς και φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ προέρχονται από τη εξάρα (6-0) επί του Παναιτωλικού.

Από τη μεριά του το συγκρότημα του Βόκολου, που την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναιτωλικό, έχει μόλις 5 βαθμούς και θέλει πάση θυσία τη νίκη σήμερα, για να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.

Στο 20ο λεπτό ο Μπάκου με ωραίο πλασέ νίκησε τον Λοντίγκιν, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους, ενώ στο 24′ η ομάδα του Βόκολου πήρε αέρα δυο τερμάτων, χάρη στο πρώτο γκολ του Τσαντίλα, στην επαγγελματική του καριέρα.

Εντούτοις τέσσερα λεπτά αργότερα, σε μία υποδειγματική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων ο Συμελίδης βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη, καταφέρνοντας να μειώσει το σκορ σε 2-1.

TO ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥ (1-0)

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΑ (2-0)

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΥΜΕΛΙΔΗ (2-1)

Aτρόμητος-Λεβαδειακός 2-1

Γκολ: 20′ Μπάκου (Ατρόμητος), 24′ Τσαντίλας (Ατρόμητος), 28′ Συμελίδης (Λεβαδειακός)

Κίτρινες: Τσακμάκης (Ατρόμητος), Τσαντίλας (Ατρόμητος), Μουντές (Ατρόμητος)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Aτρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης- Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν (61′ Τσιγγάρας) – Μοτουσάμι, Μίχορλ (61′ Αϊτόρ) – Μπάκου, Γιουμπιτάνα (61′ Αϊτόρ), Τσαντίλας

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος – Τσιμπόλα (46′ Μπάλτσι), Τσόκαϊ – Παλάσιος, Κωστή, Πεδρόσο (46′ Όζμπολτ) – Συμελίδης (66′ Λαγιούς)

Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Παπαπέτρου