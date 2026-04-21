Στον απόηχο της βαριάς «καμπάνας» στον Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών, ο Ατρόμητος καλείται να διαχειριστεί και νέα προβλήματα εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Τετάρτη στις Σέρρες για την 4η αγωνιστική των play-outs.

Στις απουσίες των Κίνι και Τσούμπερ, προστέθηκαν και αυτές των Μανσούρ και Τσαντίλα, που αντιμετωπίζουν τραυματισμούς και έμειναν εκτός αποστολής, ανεβάζοντας τις σημαντικές απουσίες σε τέσσερις.

