Η αποστολή του Ατρόμητου για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ που θα γίνει στο Περιστέρι (Κυριακή 30/8, 20:15, Novasports 4) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ανακοινώθηκε από τον Ντούσαν Κέρκεζ.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ματθαίος Μουντές και Χάρης Τσιγγάρας, όπως και ο Λευτέρης Λύρατζης, που δόθηκε στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ κι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δυο ομάδες να μην αγωνιστεί.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.