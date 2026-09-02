Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Σερτζίνιο, ο οποίος ήταν πέρσι ο κορυφαίος σκόρερ του τουρκικού πρωταθλήματος στη θέση του, με τα χρώματα της Καραγκιουμρούκ.

Το μέτριο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έχει αναγκάσει τον Ατρόμητο να στραφεί σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ εν όψει της συνέχειας της σεζόν, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Σερτζίνιο, ο οποίος ήρθε ως ελεύθερος και έβαλε την υπογραφή του σε διετές (1+1 χρόνια) συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες.

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