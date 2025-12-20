Το ματς με την ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά του ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες θα παραταχθούν στην «AEL FC Arena» την Κυριακή (21/12, 17:30, Cosmote Sport 1) για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Super League με μοναδική απουσία τον Ματουσαμί.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός αποστολής, λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από εκεί και πέρα, οι Περιστεριώτες δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα τραυματισμών.

Στην αποστολή του Ατρόμητου βρίσκονται οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.