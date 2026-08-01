Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Λευτέρη Λύρατζη. Ο 26χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να μείνει στην Τούμπα και οι διαπραγματεύσεις δείχνουν πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα μετακομίσει στο Περιστέρι ως ελεύθερος.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο Λύρατζης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών.

Μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση, ο Λύρατζης θα μεταβεί στην Πολωνία για να μπει στην προετοιμασία του Ατρόμητου.

Πέρσι, με τον Πανσερραϊκό μέτρησε 33 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ατρόμητος #Λύρατζης