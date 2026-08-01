Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Λευτέρη Λύρατζη. Ο 26χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να μείνει στην Τούμπα και οι διαπραγματεύσεις δείχνουν πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα μετακομίσει στο Περιστέρι ως ελεύθερος.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο Λύρατζης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών.
Μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση, ο Λύρατζης θα μεταβεί στην Πολωνία για να μπει στην προετοιμασία του Ατρόμητου.
Πέρσι, με τον Πανσερραϊκό μέτρησε 33 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ.