Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Novasports 2) στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Oι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, δοκιμάζονται απέναντι στο συγκρότημα του Κέρκεζ, που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν μετά την εξαιρετική σέντρα του Μίχορλ ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα.

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με τη μετάδοση της NOVA υπήρξε μία υποψία πυρκαγιάς κοντά στο μπουθ, με αποτέλεσμα να σβήσουν κάποιοι προβολείς και να διακοπεί το παιχνίδι προσωρινά. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται κανονικά.

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 1-0

Γκολ: 18′ Σταυρόπουλος (Ατρόμητος)

Κίτρινες: Ντεσπόντοφ (ΠΑΟΚ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Xουτεσιώτης – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ – Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ – Μπιάνκο, Μεϊτέ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας, Τέταρτος: Νταούλας, VAR: Τζήλος, Ματσούκας