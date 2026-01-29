Σύντομα ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Ατρόμητου με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς. Ο 31χρονος Σέρβος φορ είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τη Νίζνι Νόβγκοροντ, με στόχο να ενισχύσει το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, ωστόσο η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Ο Οζέγκοβιτς κατέγραψε 14 συμμετοχές στη Super League, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και σε έναν αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας, ερχόμενος από τον πάγκο.

