Σύντομα ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Ατρόμητου με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς. Ο 31χρονος Σέρβος φορ είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τη Νίζνι Νόβγκοροντ, με στόχο να ενισχύσει το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, ωστόσο η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Ο Οζέγκοβιτς κατέγραψε 14 συμμετοχές στη Super League, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και σε έναν αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας, ερχόμενος από τον πάγκο.

