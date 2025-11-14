Την περίπτωση του Ντούσαν Κέρκεζ έχουν ξεχωρίσει στον Ατρόμητο για τη θέση του προπονητή, η οποία έχει μείνει χωρίς κάτοχο, μετά το διαζύγιο με τον Λεωνίδα Βόκολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του συλλόγου έχει αρχίσει επαφές με τον 49χρονο Βόσνιο τεχνικό, ο οποίος δείχνει θετικός στην προοπτική να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο Κέρκεζ έχει πλούσια εμπειρία στα Βαλκάνια και την Κύπρο: πέρασε τρία χρόνια στην ΑΕΛ Λεμεσού (2019-2022), ανέλαβε την Τσουκαρίτσκι και ακολούθως την Μπότεφ, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Europa League το καλοκαίρι του 2024, ενώ είχε και θητεία στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σύμφωνα με κύκλους της ομάδας, οι συζητήσεις κινούνται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Κέρκεζ να «ψηνεται» για την πρόκληση και τις τελικές εξελίξεις να αναμένονται μέσα στα επόμενα 48ωρα. Οι άνθρωποι του Ατρόμητου εκτιμούν ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, εφόσον ο Βόσνιος τεχνικός δώσει το «πράσινο φως».