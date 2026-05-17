Ο Ατρόμητος έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας των playouts και πλέον σκέφτεται την επόμενη σεζόν.

Ήδη, ο γυμναστής αποκατάστασης των Περιστεριωτών, Δημήτρης Διαμαντάρας επισκέφτηκε δύο προπονητικά κέντρα σε Πολωνία και Ολλανδία που έχουν προκριθεί ως επιλογές και ο Ατρόμητος στρώνει από τώρα τη σεζόν 2026/27.

Τις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί πού θα πραγματοποιηθεί το καλοκαιρινό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ.

Μάλιστα, η ΠΑΕ Ατρόμητος, την Τρίτη (19/5) θα ανακοινώσει το πρόγραμμα όλη της προετοιμασίας μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος και θα ενημερώσει για τις ημερομηνίες των φιλικών που θα πραγματοποιηθούν.