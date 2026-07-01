Ο Πρέντραγκ Σομπότοβιτς ανέλαβε ρόλο του επικεφαλής αναλυτή στην ΠΑΕ Ατρόμητος. Ο Σέρβος γνωρίζει άριστα το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει δουλέψει σε Άρη, ακαδημίες Ολυμπιακού, Ολυμπιακό Β’, όπως και στις ακαδημίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Παλαιότερα ήταν αναλυτής στην εθνική ομάδα της Ινδίας.

Είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA A, αλλά και στην Ανάλυση Απόδοσης στα σπορ ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η ανάλυση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο».

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου για την ευκαιρία που μου δίνει να δουλέψω σε ένα περιβάλλον που προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις για να αποδώσεις στο μέγιστο βαθμό.

Ανυπομονώ για τη συνεργασία μου τόσο τον με τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, όπως και με τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, αλλά φυσικά και με όλη την ομάδα του τεχνικού τιμ, που θα δουλεύουμε καθημερινά για να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο εκεί που πρέπει.

Πλέον, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για λόγια, σκύβουμε το κεφάλι και ετοιμαζόμαστε για δουλειά!», δήλωσε