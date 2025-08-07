Ο Βασίλης Αθανασίου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου, συμπληρώνοντας μαζί με τους Χουτεσιώτη και Κοσέλεφ την τριάδα των τερματοφυλάκων που θα έχει στη διάθεσή του ο Λεωνίδας Βόκολος.

Ο 26χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Θύελλα Αιγίου και τον Παναιγιάλειο, αλλά το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στην Ιταλία, πρώτα στην Αλμπινολέφε και έπειτα στη Μάντοβα, με την οποία αγωνίστηκε σε εννιά αγώνες. Τον Σεπτέμβριο του 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα υπογράφοντας στον ΠΑΣ Γιάννινα με τον οποίο αγωνίστηκε μέχρι και την περασμένη σεζόν, έχοντας συνολικά 40 συμμετοχές.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Αθανασίου δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ πλέον να θεωρούμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνωρίζω πού έρχομαι, γνωρίζω τις απαιτήσεις, γνωρίζω την ιστορία του.

Θα κάνω τα πάντα για να φανών αντάξιος και της εμπιστοσύνης, αλλά και των απαιτήσεων που προκύπτουν από αυτή για να πετύχω στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η προοπτική του Ατρόμητου, ήμουν πολύ χαρούμενος και όχι μόνο εγώ.

Οι γονείς μου, οι δικοί μου άνθρωποι είχαν χαρεί πάρα πολύ, κάτι το οποίο μου δίνει διπλή χαρά και απλά ανυπομονούσα να ολοκληρωθούν όλα θετικά. Τώρα ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να ενταχθώ στην ομάδα και να αρχίσω τις προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.

Βλέποντας αυτές τις εγκαταστάσεις, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι νιώθω 100% επαγγελματίας ότι μπορώ να βελτιωθώ ως αθλητής διότι παρέχονται τα πάντα στους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα».