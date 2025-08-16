Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο αποψινό φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τη Λάτσιο, με το ματς στο Ριέτι να παίρνει… φωτιά, μετά από πάτημα του Γκεντουζί στον -πεσμένο στο έδαφος- Ουεντραόγκο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια, με τον διαιτητή να βγάζει κόκκινες κάρτες και να ακολουθεί γενικευμένη σύρραξη τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στη φυσούνα.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους ποδοσφαιριστές να γυρίζουν στο χορτάρι για να συνεχιστεί η αναμέτρηση, η οποία κόντεψε να τιναχτεί στον… αέρα.