Ο Ντούσαν Κέρκεζ συμπλήρωσε ένα χρόνο στον πάγκο του Ατρόμητου και η ομάδα του Περιστερίου έστειλε το δικό της ευχετήριο μήνυμα.

«Ένας χρόνος Ντούσαν Κέρκεζ στον Ατρόμητο! Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντούσαν Κέρκεζ στην τεχνική του ηγεσία. Ακριβώς 365 ημέρες μετά, ο προπονητής μας είναι εδώ και συνεχίζει το έργο του! Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας!», αναφέρουν οι «κυανόλευκοι» στο μήνυμά τους.

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