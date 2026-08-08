Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Αναστάσης Κώτσης, ο οποίος συμφώνησε με τον Ατρόμητο ως το καλοκαίρι του 2029. Ο 19χρονος χαφ ακολούθησε τη φετινή προετοιμασία με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ κι ευελπιστεί να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Ο Κώτσης πήρε τη φανέλα με το νούμερο 30 και στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Ατρόμητου τόνισε:

-Πώς αισθάνεσαι με την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου στον Ατρόμητο;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που υπέγραψα το πρώτο, επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Ατρομήτου, στην οποία μεγάλωσα και ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά. Από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή της ομάδας, τον κ. Κέρκεζ, καθώς και τον κ. Αγγελόπουλο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου».

-Είσαι στην ομάδα από την παιδική ηλικία. Από τα πέντε σου χρόνια. Είναι αυτό ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα;

«Σίγουρα, από μικρό παιδάκι και εγώ, με τις Ακαδημίες, πήγαινα στο γήπεδο του Περιστερίου και παρακολουθούσα την πρώτη ομάδα να παίζει. Τώρα, πλέον, αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας και της ιστορίας του Ατρομήτου».

-Πώς αντέδρασες, όταν έμαθες πως γίνεσαι επαγγελματίας με τον Ατρόμητο;

«Ήταν πολύ ξαφνικό, δεν υπήρχαν συναισθήματα εκείνη την στιγμή. Είχα… μείνει για λίγο, να το πω έτσι. Δεν πίστευα πως ήρθε η ώρα που περίμενα από μικρό παιδί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».

-Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας, όντας πλέον επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

«Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι συλλογικά, όλη η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ενωμένη. Και εγώ, από πλευράς μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, για να βοηθήσω τον Ατρόμητο να καταφέρει όσα θέλει».