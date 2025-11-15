Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο, καθώς ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος διαδέχεται στον πάγκο του τον Λεωνίδα Βόκολο.

Ο Βόσνιος προπονητής έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και την Κυριακή (16/11) ταξιδεύει με προορισμό την Αθήνα για να πιάσει δουλειά στην ομάδα του Περιστερίου.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ατρόμητο για την ευκαιρία που μου δίνει να δουλέψω για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, που έδειξαν πόσο ήθελαν να συνεργαστούμε.

Έχουν τρομερή αγάπη για τον Ατρόμητο, ζουν όλη μέρα για τον Ατρόμητο και εύχομαι να τους δικαιώσω με τη δουλειά μου και τα αποτελέσματα. Ανυπομονώ να αρχίσουμε τη δουλειά και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο εκεί που αξίζει βάσει της δουλειάς που γίνεται και των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτόν!».

Η σχετική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, που αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο 1,5 έτους.

O Ντούσαν Κέρκεζ (1/5/1976) είναι γεννημένος στο Βελιγράδι και ως ποδοσφαιριστής ήταν διεθνής με την εθνική Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Άρχισε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Παρτίζαν και επαγγελματικά αγωνίστηκε σε Ραντνίτσκι, Λέοταρ, Ζρίνσκι, Ριέκα και από το 2007 έως το 2014 που ολοκλήρωσε την καριέρα του ως παίκτης φόρεσε τις φανέλες των ΑΕΛ Λεμεσού (2007-2011) και Άρη Λεμεσού (2011-2014).

Άμεσα στράφηκε στην προπονητική αναλαμβάνοντας πόστα στις Ακαδημίες των ΑΕΛ Λεμεσού και Ανόρθωσης, ενώ τον Μάρτιο του 2018 για πρώτη φορά πήρε το χρίσμα σε επαγγελματική ομάδα και συγκεκριμένα στην ΑΕΛ Λεμεσού, στην οποία τελικά παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου (2019), ενώ οδήγησε την τότε ομάδα του στην 5η (2018), 3η (2019), 6η (2020) και 2η θέση (2021, παίζοντας δύο φορές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 πήγε στη Σερβία για λογαριασμό της Τσουκαρίτσκι και πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τη 2η Μπάτσκα Τόπολα, πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα και πάνω από την Παρτίζαν, κερδίζοντας το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ακολούθησε το διετές πέρασμα στη Βουλγαρία με την Μπότεφ Μπλόβντιβ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας το 2024 κόντρα στη Λουντογκόρετς, ενώ την τρέχουσα σεζόν άρχισε στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την οποία έμεινε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο.

Μαζί με τον Ντούσαν Κέρκεζ, θα είναι οι βοηθοί του Μίλοβαν Σίκιμιτς, Ραφαέλ Ματέους και ο γυμναστής, Ίγκορ Ντελίμπασιτς.

Καλώς ήρθες, Coach!».