Κάτοικος Περιστερίου θα δηλώνει, όπως όλα δείχνουν, από εδώ και στο εξής ο Σταύρος Πνευμονίδης.

Ο νεαρός εξτρέμ οδεύει προς τον Ατρόμητο για να αγωνιστεί στο συγκρότημα του Κέρκεζ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους Περιστεριώτες να επιδιώκουν την απόκτησή του προκειμένου να ενισχύσουν τη μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Ο Πνευμονίδης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην καλοκαιρινή προετοιμασία των Πειραιωτών.

Εντούτοις η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής στην ανδρική ομάδα.

Έτσι μεταπήδησε στον Ολυμπιακό Β’, που αγωνίζεται στη Super League 2, αν και κατά διαστήματα βρισκόταν στις αποστολές της πρώτης ομάδας.