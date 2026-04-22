Η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας κάλεσε σε ακρόαση τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργο Σπανό.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου του Περιστερίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις την προσεχή Τρίτη (28/4) για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές της αναμέτρησης των play out με την ΑΕΛ, που έγινε το Σάββατο 18/4.

Η κλήση αφορά συγκεκριμένα το συμβάν που καταγράφηκε στα αποδυτήρια, μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι ο Γιώργος Σπανός έχε κληθεί σε απολογία για το ίδιο περιστατικό και από το πειθαρχικό όργανο της Super League.