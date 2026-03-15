Ικανοποιημένος ήταν ο Ντούσαν Κέρκεζ για την ισοπαλία 2-2 με την ΑΕΚ, συγχαίροντας τόσο τους παίκτες του όσο και τους αντιπάλους για την εμφάνισή τους.

«Συγχαρητήρια για τη δική μου ομάδα και της ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν μάχη. Είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ παίζει καλά από την αρχή της σεζόν. Είναι δύσκολο να είσαι αντίπαλός τους, το πιστεύαμε όμως. Η ισοπαλία πριν το παιχνίδι θα ήταν καλή για εμάς, αλλά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ισοπαλία. Θα δούμε που θα είμαστε στη βαθμολογία. Να τα δώσουμε όλα για να είμαστε στο 5-8», είπε ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου και συνέχισε:

«Το κάναμε προπόνηση. Ό,τι κι αν ζητήσεις από τους παίκτες, αν δεν το κάνουν στο γήπεδο… Μπράβο στους παίκτες. Είχαμε πλάνο. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Αν σκοράρεις από στατικές φάσεις είναι έξτρα βοήθεια. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Δώσαμε μάχη. Η ΑΕΚ είναι δυνατή. Παίζει δυνατά. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε και βοήθησε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γι’ αυτό που κάνουν στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είναι ομάδα. Αν ο προπονητής δεν πιστεύει ότι μπορούμε, κανείς άλλος δεν μπορεί να πιστέψει. Έχουμε καλούς παίκτες».