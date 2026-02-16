Απογοητευμένος για τον τρόπο που έχασε ο Ατρόμητος το «τρίποντο» απέναντι στον Πανσερραϊκό ήταν ο Ντούσαν Κέρκεζ, μετά το 2-2 των δύο ομάδων στο Περιστέρι, το οποίο διαμορφώθηκε με το γκολ των «λιονταριών» στις καθυστερήσεις.

Ο τεχνικός των «κυανόλευκων» στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το ματς, είπε: «Δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, ο αντίπαλος έκανε δύο προσπάθειες και πέτυχε 2 γκολ, εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά κάναμε παιδικά λάθη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, απομένουν ακόμη πολλά ματς, πρέπει να συνεχίσουμε».