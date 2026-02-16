Απογοητευμένος για τον τρόπο που έχασε ο Ατρόμητος το «τρίποντο» απέναντι στον Πανσερραϊκό ήταν ο Ντούσαν Κέρκεζ, μετά το 2-2 των δύο ομάδων στο Περιστέρι, το οποίο διαμορφώθηκε με το γκολ των «λιονταριών» στις καθυστερήσεις.

Ο τεχνικός των «κυανόλευκων» στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το ματς, είπε: «Δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, ο αντίπαλος έκανε δύο προσπάθειες και πέτυχε 2 γκολ, εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά κάναμε παιδικά λάθη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, απομένουν ακόμη πολλά ματς, πρέπει να συνεχίσουμε».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ατρόμητος #Κέρκεζ