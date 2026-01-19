Ο Ατρόμητος πέρασε σαν… σίφουνας τη Δευτέρα από το Πανθεσσαλικό, συντρίβοντας με 3-0 τον Βόλο, και, όπως είναι φυσικό, άφησε απόλυτα ικανοποιημένος τον προπονητή του, Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο τεχνικός των Περιστεριωτών, στις δηλώσεις του μετά το ματς, συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνισή τους, ευχαρίστησε τη διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές των Τσούμπερ και Μήτογλου, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, τη σιγουριά του ότι η ομάδα του θα πλασαριστεί στις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρώτα συγχαρητήρια στους παίκτες. Έκαναν σούπερ παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήμασταν καλύτερη ομάδα και το δείξαμε. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον αρχηγό μας τον Λευτέρη (σ.σ Χουτεσιώτη) και την οικογένεια του.

Σίγουρα ήταν το καλύτερο ματς παιχνίδι. Μπράβο στους παίκτες και το staff. Σίγουρα οι κινήσεις των Τσούμπερ και Μήτογλου θα μας βοηθήσουν. Ο Μήτογλου θέλει λίγο χρόνο, ο Τσούμπερ είναι πιο έτοιμος. Θέλουμε έναν ακόμη δεξί εξτρέμ και πάμε καλά. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο γιατί έφερε αυτούς τους δύο παίκτες».

Για τον στόχο του Ατρόμητου: «Στόχος είναι να μπούμε στις θέσεις 5-8. Η μάχη θα είναι μέχρι τέλους. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά. πιστεύουμε και έχουμε λόγο που το κάνουμε. Ελπίζω στο τέλος να είμαστε εκεί».