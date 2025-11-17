Ο Ατρόμητος παρουσίασε στον Τύπο το νέο προπονητή της ομάδας, τον Βόσνιο Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος του είναι μια ομάδα που θα παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.

Το επόμενο επίπεδο θα περιλαμβάνει είσοδο στις θέσεις 5-8, ενώ αποστολή του θα είναι και ανάδειξη ποδοσφαιριστών από την ακαδημία. «Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθω πιο μπροστά, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θέλουμε θετική ενέργεια, πάνω από όλα δουλειά. Είναι καλοί παίκτες. Ευχαριστώ για όλα, να έχουμε καλή σεζόν», είπε στην αρχική τοποθέτησή του ο Κέρκεζ.

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο μπορούν να συνδυαστούν αποτελέσματα κι ανάδειξη παικτών, απάντησε: «Μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος πάντα έχει στόχο να βάλει παιδιά από ακαδημία. Έχουμε παιδιά που θέλουν δουλειά, υπομονή, εξαρτάται όμως κι απ΄ αυτούς. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι 18 ή 35. Εξαρτάται από την προπόνηση, εάν θέλει να παίζει μπάλα και τι θέλει. Έχουμε Έλληνες παίκτες με ταλέντο και χαρακτήρα, εάν μπορούσαμε να έχουμε 1-2 παιδιά από ακαδημία, θα ήταν σούπερ».

Όσο για την αγωνιστική φιλοσοφία του και το τι θα ήθελε να βελτιώσει; «Ο Ατρόμητος είναι ομάδα που θέλει να παίζει καλή μπάλα. Δεν είναι μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, θέλουμε αποτελέσματα για να αλλάξουμε κλίμα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Δεν ξέρω ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, είναι νορμάλ με τα κακά αποτελέσματα να αλλάζει η ψυχολογία. Επίσης πρέπει να ξέρει ο προπονητής σε ποια ομάδα ήρθε. Οι άνθρωποι ήξεραν πώς δουλεύω και γι΄ αυτό με έφεραν, θέλουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος που βλέπει την ομάδα».

Ως προς τον στόχο των «κυανόλευκων», ο Κέρκεζ υπογράμμισε: «Να μπει η ομάδα στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, αλλά πρώτα να αλλάξουμε ψυχολογία. Θέλουμε θετική ενέργεια. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαμε και κάποιους παίκτες έξω. Πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί η ομάδα να παίζει λίγο πιο επιθετικά. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, προέχει η δουλειά».

Ο Βόσνιος τεχνικός κατέληξε: «Κατ΄ αρχάς, γνωρίζω ότι ο προηγούμενος προπονητής άλλαξε και σύστημα. Έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να δούμε και τους παίκτες που ήταν έξω. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, όποιος παίζει πρέπει να δίνει το καλύτερο. Όχι δεν έχουμε μιλήσει για τις μεταγραφές. Έχουμε τον μεγαλομέτοχο και τον τεχνικό διευθυντή που τα ξέρουν καλά, εμένα τώρα με ενδιαφέρει η δουλειά».

Πηγή: ΑΠΕ